Statuia Libertății, în beznă. Luminile s-au oprit timp de mai multe ore

Statuia Libertății s-a cufundat în beznă timp de mai multe ore, din motive încă necunoscute. Oficialii susțin că cel mai probabil a fost o pană de curent.

Luminile de la celebrul simbol din New York au fost oprite timp de mai multe ore, iar speculațiile au apărut rapid. Unii internauți au scris că luminile au fost stinse în semn de solidaritate cu greva femeilor, care are loc astăzi în mai multe orașe din Statele Unite.

The Statue of Liberty has gone dark and it is the most hauntingly beautiful thing I have ever seen. pic.twitter.com/ulTs7XLDoZ

— chrstphr (@LasagnaEveryDay) March 8, 2017