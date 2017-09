Știi ce consumi? Cabanoși cu până la 8 E-uri și 29.8g grăsimi saturate per 100g de produs. Au fost identifivcate produsele cu cel mai mic număr de E-uri. Asociație pentru Protecția Consumatorilor a realizat un studiu pe produse tip Cârnați Cabanos.

În cadrul studiului au fost analizate 9 produse, ce au următorii producători sau distribuitori: Carrefour Romania S.A., CRISTIM 2 PRODCOM SRL, Meda Prod ’98 S.A., METRO Cash&Carry Romania SRL, S.C. CAROLI FOODS GROUP S.R.L., S.C. CIA ABOLIV S.R.L., SC Auchan Romania SA, SC ELIT SRL. 44,44% dintre produse au menționat pe etichetă doar țara în care au fost fabricate, respectiv România.

Ca urmare a realizării acestui studiu, în ceea ce privește numărul de E-uri, a reieșit faptul că acesta variază între 4 și 8 E-uri.

Produsele cu cel mai mic număr de E-uri identificate au fost:

La polul opus, produsele cu cel mai ridicat număr de E-uri au fost:

E-urile identificate în produsele studiate sunt: acetati de sodiu, acid ascorbic, ascorbat de sodiu, carmin, citrat de sodiu, difosfati, eritorbat de sodiu, glucono-delta-lactona, guanilat disodic, inozinat disodic, monoglutamat de sodiu, nitriti de sodiu, polifosfati, trifosfati.

Toate produsele ce fac parte din prezentul studiu au specificat pe etichetă tipurile de alergeni ce se pot găsi în produs, acestea fiind: ou, lapte, soia, gluten, muștar, țelină. În ceea ce privește cantitatea, la studiu au participat atât produse cu gramaj calibrat, cât și produse vrac. Dintre produsele calibrate, gramajul acestora a fost cuprins între 250 și 450g. Toate produsele au menționat pe etichetă valorile nutriționale, valoare energetică fiind cuprinsă între 239 – 425 kcal/100g.

Produsele conțin între 19,6 și 39,8 g grăsimi per 100g de produs, două dintre acestea conținând doar grăsimi saturate:

Aportul proteic pentru produsele studiate variază între 13,3 și 18,5 g/100g și are origine atât animală cât și vegetală:

proteine din lapte

proteine din soia

proteine din porc

Produsele cu cel mai mic conținut de sare identificate au fost:

La polul opus, produsele cu cel mai mare conținut de sare au fost:

Cârnații Cabanos au foste multe calorii

Cârnații Cabanos sunt produse afumate din carne tocată. Dar când spunem carne tocată, nu ne gândim în niciun caz la carne slabă. Conținutul de grăsimi saturate este unul considerabil, ajungând undeva la 35 g/100 g de produs. Grăsimile saturate sunt o sursă sigură de colesterol care se depune pe artere, creând placa de aterom care obstrucționează circulația sângelui prin artere și duce pe termen lung la ateroscleroză, potrivit sursei citate. Grăsimi saturate găsim în toate produsele animale, așa că ar trebui să fim foarte atenți la cantitatea pe care o consumăm.

Totodată, cârnații Cabanos au foarte multe calorii: undeva la 380 Calorii/100 g. Dacă îi mai și prăjim în ulei, numărul caloriilor explodează. Pe lângă grăsimi, cârnații Cabanos conțin 14,4 g proteine/100 g de produs și 0,6 g glucide/100 g de produs.

Dacă am analiza aceeași cantitate de cotlet de porc gătit fără ulei, am vedea că acesta are 187 de Calorii, aproape jumătate din numărul de calorii al cârnaților, 0 glucide, 30,4 g proteine (dublu față de aceeași cantitate de Cabanos) și doar 6,3 g de grăsimi.

Să nu uităm însă că pe lângă carne tocată, în componența cârnaților Cabanos găsim și nitriți care odată ajunși în organism pot fi convertiți în compuși ce pot cauza cancer. Găsim, de asemenea, monoglutamat de sodiu pentru potențarea gustului dar și multă sare.

Acolo unde ea apare trecută pe etichetă, constatăm că produsul conține cel puțin 2 g de sare/100 g. Astfel, dacă mâncăm 2 cârnați ne alegem cu 2 g de sodiu, ceea ce înseamnă aproape jumătate din doza zilnică recomandată doar dintr-un aliment. Din păcate, sarea este prezentă în majoritatea alimentelor pe care le consumăm, așa că este foarte ușor să depășim doza zilnică recomandată. Iar sarea în exces ne poate îmbolnăvi inima.

