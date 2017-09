Pentru sezonul toamnă-iarnă 2017-2018, actrița Liv Tyler va face parte din campania Triumph Essence. Campania se va duce atât pe print cât și pe online și va începe în luna octombrie.

Tyler a fost aleasă pentru că este „frumoasă, elegantă și emană încredere femină”, a declarat directorul brandului, Suzanne McKenna.

„Este cu adevărat o femeie modernă în toate sensurile, o mamă și o actriță cu un simț aprig al feminității cu care femeile din întreaga lume se pot identifica. Spiritul ei autentic se traduce în noua noastră campanie și suntem încântați să colaborăm cu ea”, a adăugat Suzanne.

Liv Rundgren Tyler este o actriță americană, fiica solistului formației Aerosmith, Steven Tyler și fostului fotomodel Bebe Buell.

Liv este cunoscută pentru rolurile din Armageddon (1998), Lord of The Rings, The Strangers (2008) sau Incredibilul Hulk” (2008).

