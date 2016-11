Cel puțin 67 de persoane și-au pierdut viața, iar multe altele sunt prinse sub dărâmături, în urma prăbușirii unei platforme de lucru la o centrală electrică din centrul Chinei, informează Reuters, citând Xinhua.

UPDATE 12.25: Bilanțul morților a crescut de la 40 la 67. O persoană este dată disperată, iar doi muncitori sunt în continuare spitalizați.

Accidentul s-a produs joi la ora locală 07:00 (23:00 GMT miercuri) în turnul de răcire în construcție la centrala electrică Fengcheng, în provincia Jiangxi, a indicat agenția oficială de presă chineză, care anunțase inițial un bilanț de 22 de morți, mai mult echipe de salvare fiind la fața locului.

Numărul morților ar putea crește, întrucât un număr necunoscut de persoane sunt prinse încă sub dărâmături, iar cinci muncitori au fost duși la spital.

Update: At least 40 dead after collapse at construction site in Fengcheng, Jiangxi, China, state media reports – ITV https://t.co/WZsMug7MNX

— Breaking News (@BreakingNews) 24 noiembrie 2016