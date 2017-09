Actorul Harry Dean Stanton cunoscut pentru rolurile memorabile din „The Godfather 2” – 1974, „Alien” – 1979, „Paris, Texas” – 1984, „Repo Man” – 1984, a murit vineri la vârsta de 91 de ani.

Stanton a decedat din cauze naturale la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, a declarat John S. Kelly , agentul actorului, pentru The Associated Press.

Harry Dean a fost iubit de toată lumea de la Hollywood, cunoscut drept un actor care avea un milion de povestiri despre Jack Nicholson și Kris Kristofferson.

Stanton născut pe 14 iunie 1926 în West Irvine, Kentucky, a avut multe de spus în lumea artistică. Pe lângă activitatea sa cinematografică, Harry a fost și un muzician apreciat (a cântat la chitară, a preferat jazz și pop).

Harry Dean Stanton a jucat în peste o sută de filme, în circa cincizeci de episoade de televiziune. Primul rol pe ecran l-a jucat în „Tomahawk Trail”, în 1957. A avut apoi roluri minore de cowboy și soldați din 1950 până în 1960. Cele mai importante filme din cariera sa rămân: „Cool Hand Luke” – 1967, „Kelly’ s Heroes” -1970, „Dillinger” – 1973, „The Godfather 2” – 1974, „Alien” – 1979, „Paris, Texas” – 1984, „Repo Man” – 1984, „Fear and Loathing in Las Vegas” – 1998, „The Green Mile” -1999, „The Man Who Cried” -2000.

