Acest român este cel mai căutat infractor din Europa

Un român din judeţul Tulcea, dat în urmărire internaţională încă din 2011 pentru proxenetism, este, duminică, cel mai căutat infractor din Europa în cadrul unei campanii a Europol prin care un clip de prezentare cu bărbatul a fost pus în deschiderea listei celor mai căutaţi fugari.

Ionel Silvestru, din Măcin judeţul Tulcea, este prezentat, duminică, pe lista Europe’s Most Wanted – www.eumostwanted.eu, printr-un clip video postat pe pagina de deschiderea a site-ului. Acesta este fugarul român propus de autorităţile din ţara noastră pentru campania Europol din luna decembrie, campanie prin care în fiecare zi a lunii câte un fugar din fiecare ţară parteneră este prezentat, pe platforma www.eumostwanted.eu, drept mai căutat infractor din Europa.

Potrivit Europol, campania, ce poartă numele ” It’s the most wonderful time of the year..to lock up these criminals” (n.r.- E cea mai frumoasă perioadă din an…pentru a-i închide pe aceşti infractori) a fost lansată pe această platformă, care are o aplicaţie ce permite tuturor cetăţenilor să ofere informaţii utile, pentru “a face străzile din Europa mai sigure de sărbători”.

Ionel Silvestru este dat în urmărire internaţională încă din anul 2011. În 2015 a fost găsit vinovat şi condamnat la 12 ani de închisoare, de Curtea de Apel Iaşi, pentru proxenetism, trafic de minori şi trafic de persoane.

Citeste tot materialul pe Vocea.biz