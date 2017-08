Atacatorul din Barcelona a fost împușcat de polițiști, anunță presa spaniolă după ce un bărbat cu ”semnalmentele lui Younes Abouyaaqoub”, care avea o centură cu explozibil, a fost împușcat.

UPDATE 19.20: Poliția catalană a confirmat că bărbatul împușcat în Subirats este Abouyaaqoub, bărbatul căutat în ultimele zile pentru că ar fi autorul material al atacului de pe Las Ramblas și ucigașul lui Pao Perez.

We confirm that the man shot down in #subirats is Younes Abouyaaqoub, author of the terrorist attack in #barcelona — Mossos (@mossos) August 21, 2017

UPDATE 19.01: Surse din poliție confirmă că bărbatul împușcat este Abouyaaqoub, în timp ce agenția de știri EFE suține că centura pe care o purta acesta era falsă

UPDATE 18.35: Geniștii au folosit un robot pentru a se apropia de bărbatul împușcat, care se află în continuare întins pe pământ cu fața în jos, și a analiza centura pe care o poartă asupra sa. Imaginile preluate de robotul care s-a retras în jurul orei 18.30, nu pot confirma dacă este vorba de Abouyaaqoub.

??| @mossos reports that the terrorist killed in #Subirats has attached to the body, which appears to be an explosive belt. #Barcelona pic.twitter.com/TnylPdsde0 — Julián Mateos. ? (@MarquesdCaceres) August 21, 2017

UPDATE 18.05: Din primele informații, un cetățean a alertat prezența unei persoane care seamănă cu Younes Abouyaaqoub în zona Subirats. Un echipaj de patrulare s-a prezentat în zona în care se afla suspectul și întrucât acesta purta ceea ce părea o centură cu explozibil, l-au împușcat.

The suspicious man in #Subirats wears what looks like a belt of explosives attached to the body. This man has been shot down — Mossos (@mossos) August 21, 2017

Nu se știu date concrete despre starea acestuia, dar s-ar părea că a fost rănit și în prezent se află în detenție, scrie El Pais.

Polițiștii catalani îl consideră autorul material al atacului cu mașină de pe Las Ramblas.

Surse din cadrul brigăzii antiteroriste au confirmat pentru El Pais că un om „cu trăsăturile lui Younes Abouyaaqoub”, suspectat de atacul terorist, a fost împușcat în Subirats, un oraș situat la mai puțin de o oră de Barcelona.

Poliția spaniolă a confirmat identitatea șoferului suspectat de uciderea a 14 persoane în atacul de săptămâna trecută de la Barcelona și au prezentat în timpul unei conferințe de presă o fotografie cu acesta, iar anchetatorii transmit că tânărul este periculos și ar putea fi înarmat. Între timp presa spaniolă publică imagini surprinse de camerele de supraveghere.

Guvernul catalan a anunțat și al 15-lea deces în urma atentatului de joi seara. Victima este Pau Pérez, de 34 de ani, de la Vila Franca, bărbatul găsit înjunghiat în mașina furată de Abouyaaqoub pentru a fugi din oraș.

Treisprezece persoane au fost ucise când o dubița, despre care se presupune că a fost condusă de Abouyaaqoub născut în Maroc, a intrat în persoanele care se plimbau pe Las Ramblas. O femeie a murit în timpul unui al doilea atac la Cambrils, iar cinci suspectați au fost uciși de către poliție.