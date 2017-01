Jurnaliștii de la publicația Hurriyet au dezvăluit identitatea atacatorului din clubul de noapte din Istanbul, care în noaptea de Revelion a ucis 39 de oameni și a rănit alți 70.

Presa turcă a publicat pe Twitter imagini cu un paşaport al presupusului jihadist, un cetăţean kîrgîz pe nume Iakhe Mashparov, care s-a născut în 1988. Însă, identitatea atacatorului nu a fost confirmată până acum de autorităţile turce. Acesta se pare că a luptat pentru jihadiştii Statului Islamic în Siria şi a utilizat tehnici învăţate în războiul civil în timpul atacului din Istanbul, potrivit Hurriyet.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg

— Michael Horowitz (@michaelh992) 3 ianuarie 2017