Comedy Pet Photography, primul concurs de fotografii amuzante cu animale și-a desemnat câștigătorii. O imagine cu un cal care sare, un câine care se sperie de un balon de săpun și un selfie cu un cal și stăpâna sa au fost desemnați câștigători.

Concursul Comedy Pet Photography a avut cinci categorii: câștigător al competiției generale, fotograf junior (15 ani și sub), vârstnici (70 de ani și peste), animale de companie care seamănă cu proprietarii lor și „Gone to the Dogs” – care este doar pentru cel mai bun prieten al omului. Pentru premiile puse în joc s-au bătut peste 2.500 de fotografii din 66 de țări, printre care Filipine, Mexic, Uganda, Kazahstan sau Noua Zeelandă.

Fotografia care a vâștigat marele premiu a fost cea a unui cal care se afla în aer și avea capul întors către camera de fotografia. Imaginea a fost surprinsă de Nando Harmsen din Gemert, Olanda. Acesta va primi 2.000 de lire sterline și o geantă complet utilată pentru aparat foto și un voucher cadou de 100 de euro de la Wex Photographic

Categoria ”Gone to the Dogs” a fost câștigată de o imagine cu un border collie care se arată surprins la vederea unui balon de săpun, realizată de Connie Fore.

Cea de-a treia categorie a fost câștigată de un selfie realizat de Georgie Bain alături de calul său care este cu gura deschisă și seamănă foarte bine cu stăpâna sa.

Premiu pentru categoria ”junior” a fost câștigat de o fotografie cu un cal care stătea relaxat pe spate, iar ultima categorie, cea a vârstnicilor a fost câștigată de imaginea unui câine din rasa husky care se uită speriat la un cățel de talie mică.

„Deși unele imagini au fost realizate cu smartphoneuri, cele mai multe dintre ele au fost foarte reușite, cu o compoziție bună. Ca fotografi, am fost încântați să vevem cât de bună este calitatea echipamentului non-profesional!”, a explicat Tom Sullam, unul dintre organizatorii concursului.

„Concursul are drept scop creșterea gradului de conștientizare a bunăstării animalelor, dar și să facem oamenii să iasă din casă pentru a face fotografii, iar noi simțim că am reușit să atingem acest obiectiv „, a adăugat Sullam.