Președintele american, în exercițiu, Barack Obama se va muta în curând de la Casa Albă ca să-i facă loc succesorului său, Donald Trump. Dar unde va locui familia Obama?

După opt ani la Casa Albă, familia Obama urmează să se mute oficial chiar în ziua învestirii lui Donald Trump, pe 20 ianuarie.

Președintele american, în exercițiu, a declarat că nu va pleca în Chicago, așa cum credeau mulți, ci va rămâne în Washington după încheierea celui de-al doilea mandat pentru ca fiica lui cea mică, Sasha, să poată să-și termine liceul aici. Potrivit Politico, familia Obama și-a pregătit deja noul domiciliu și a închiria o vilă imensă de lux, în Kalorama, Washington D.C. Aceasta are nouă dormitoare și opt băi.

Vilă de 5.000.000 de dolari

Vila, în valoare de 5.000.000 de dolari dispune de un hol pardosit cu marmură, un șemineu și o terasă în aer liber, cu vedere spectaculoasă. Bucătăria este extrem de bine utilată, are aragaz cu șase arzătoare, mese de lux din marmură și o sală de mese adiacentă. Dormitorul soțiilor Obama are câte un dressing alăturat, atât pentru Barack, cât și pentru Michele, iar casa se află în apropiere de liceul Sashei.

Fiica cea mare a președintelui american, Malia, va părăsi casa familiei în toamnă când va pleca să studieze la Harvard.

Vila aparține lui Joe Lockhart, un membru al partidului democratic și fost secretar de presă la Casa Albă pe vremea lui Bill Clinton.

Ce va face Obama după ce va pleca de la Casa Albă?

Cel de-al 44-lea preşedinte SUA, în vârstă de 55 de ani, a declarat că după ce i se va termina mandatul se va ocupa mai mult de „Alianţa pentru Protejarea Fratelui Meu” (My Brother’s Keeper Alliance), o organizație non-profit pe care a creat-o în februarie 2014 împreună cu soția sa pentru ajutarea tinerilor de culoare, scopul asociaţiei fiind îmbunătăţirea justiţiei sociale şi rasiale. Organizaţia se va concentra pe îmbunătăţirea educaţiei copiilor afro-americani şi hispanici, pentru a-i ţine departe de infracţionalitate şi a-i integra pe piaţa muncii.

„Aceasta va rămâne o misiune a mea şi a soţiei mele, Michelle, nu doar pe durata mandatului de preşedinte, ci pentru restul vieţii”, a subliniat Obama, când a lansat această organizație.

„Alianţa pentru Protejarea Fratelui Meu (My Brother’s Keeper Alliance)” este rezultatul unui parteneriat de tip public-privat, care atrage donaţii.

Barack Obama va scrie o carte despre viața la Casa Albă

De asemenea, Obama se va apuca de scris. El va scrie o carte despre viața sa la Casa Albă. Celălalte două cărți ale sale „Dreams From My Father” și „The Audacity of Hope” au fost amândouă bestsellere internaționale. Potrivit unui agent literar, Harvey Klinger, actualul președinte ar putea primi în avans în jur de 10-15 milioane de dolari pentru această autobiografie a sa.

Predecesorii săi, George W Bush și Bill Clinton au primit 15.000.000$ și, respectiv, 7.000.000 $ pentru autobiografiile lor.

Ce beneficii va avea după ce nu va mai fi președinte?

Președintele Statelor Unite ale Americii a fost plătit în timpul mandatului său cu 400.000 de dolari pe an şi îşi primeşte retribuţia lunar. El primea, totodată, o alocaţie suplimentară pentru diverse cheltuieli, de 50.000 de dolari pe an.

Deși va părăsi acest job, Obama se va bucura de o pensie pe tot parcursul vieții, care este în prezent stabilită la 205,700 $ pentru 2016. Soțiilor Obama li se va pune la dispoziție și un birou, unde să poată răspundă la mail-uri și la cereri oficiale.

Foștiilor lideri li se acordă bani și alte beneficii pentru a „menține demnitatea” Biroului Președintelui. Fondurile federale vor plăti, de asemenea, pentru agenții Serviciilor Secrete, pentru asistența medicală și cheltuielile de călătorie oficiale ale familiei Obama.

În 2015, cei patru foștii președinți, care sunt încă în viață – George W. Bush, Bill Clinton, George H W. Bush și Jimmy Carter – au primit, în total 3.246.000 de dolari din partea guvernului SUA.

În timpul madatului a primit premiul Nobel pentru pace

La 9 octombrie 2009, Thorbjørn Jagland, liderul Comitetului Nobel a anunțat că președintele Barack Obama a fost desemnat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace „pentru eforturile extraordinare de îndreptare a diplomației mondiale și a cooperării între popoare”. Obama, unul dintre cei 205 candidați, a primit o medalie, o diplomă și un premiu în bani de 1,4 milioane de dolari.

Comitetul Nobel a declarat că „diplomația sa este fondată pe conceptul că cei care conduc lumea trebuie să o facă pe baza valorilor și atitudinilor împărtășite de majoritatea populației lumii”. Mai mult, comisia a pus accent pe eforturile domnului Obama de a îndrepta organismele internaționale și de a promova dezarmarea nucleară.

Obama a donat premiul în bani unor organizații caritabile ca: Fisher House Foundation, Clinton Bush Haiti Fund, College Summit, The Posse Foundation, The United Negro College Fund, The Hispanic Scholarship Fund, The Appalachian Leadership, Education Foundation, The American Indian College Fund și altele.

Cele mai frumoase momente din timpul mandatelor lui Barack Obama

Pete Souza, fotograful oficial al Casei Albe, a adunat peste două milioane de fotografii cu președintele Barack Obama, în timpul celor opt ani petrecuți de acesta la Casa Albă.

El l-a surprins pe şeful al statului în toate ipostazele, fie că este vorba de momente de relaxare cu familia sau aşteptând, în biroul său, rezultatele misiunii din 2011, în care a fost ucis Osama Bin Laden.

Cum mandatul lui Obama a ajuns la final, Pete a ales să facă un top pe contul personal de Flickr, ‘Year in Photos’ , unde a publicat 55 dintre imaginile cu Barack Obama, din timpul celor două mandate, catalogându-le ca fiind preferatele lui și cele mai frumoase momente de la Casa Albă.

Fotografiile arată momentul în care Obama se priveşte în oglindă înainte de cea de-a doua învestire în funcție, o plimbare alături de familia sa pe un pod din Selma sau instantanee în care acesta este surprins făcând glume cu alţi doi foşti şefi ai statului, George W. Bush şi Bill Clinton.

Alte imagini îl prezintă pe Obama scăldându-se în apele din Hawaii, făcând fețe caraghioase cu gimnasta McKayla Maroney, în timp ce altele îl arată cum interacționează cu cele două fete ale sale sau în ipostaze romantice cu soția sa Michelle.

„Este un rod zilnic în slujba mea, dar aş spune că o dată, de două ori, trei, patru, de zece ori pe săptămână, îţi dai seama că eşti un martor ocular al istoriei. Şi mereu am încercat să păstrez asta pe primul loc în mintea mea. Cred că această administraţie va ajunge în istorie, el va ajunge în istorie ca unul dintre cei mai grozavi preşedinţi pe care i-a avut America. Şi faptul că am fost acolo, am putut surprinde îndeaprope totul cu un aparat de fotografiat, a fost o oportunitate remarcabilă”, a declarat Pete Souza.

Fotografii: Hepta