Cea de-a doua confruntare dintre Hillary și Trump, cea mai dezbătută dezbatere prezidenţială pe Twitter din toate timpurile

Cea de-a doua confruntare televizată dintre Hillary Clinton şi Donald Trump, ce a avut loc duminică seară, a devenit cea mai dezbătută dezbatere prezidenţială pe Twitter din toate timpurile, cu peste 17 milioane de mesaje asociate evenimentului ce au fost publicate pe această platformă de microblogging, informează CBS News.

Cel mai comentat moment al dezbaterii de duminică noapte pe Twitter a fost cel în care Trump a respins afirmațiile colegului lui de campanie, Mike Pence, privind gestionarea crizei din Sitia. Pe locul doi la cele mai comentate momente a fost cel în care Trump a spus că este un gententleman, iar pe locul trei afirmați afaceristului american că dacă va ieși președinte ar apune-o după gratii pe Hillary Clinton.

Top 3 Tweeted Moments of the US presidential #debate: pic.twitter.com/ZxUsdrLLMK

— Twitter Government (@gov) October 10, 2016