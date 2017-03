La 47 de ani, ar putea da clasă multor tinere și chiar și multor modele. Cu toate astea, ea nu face carieră, ci vede moda ca pe o pasiune.

Zaklina este o sârboiacă stabilită în Italia care a devenit celebră pe rețelele de socializare datorită pasiunii sale pentru modă. Zaklina are 47 de ani și este bunică, dar nu are nici un rid pe față, are un corp incredibil, iar ”micile bucurii” din viața sa se numesc Fendi, Hermès, Chanel, Louis Vuitton sau Dolce & Gabbana.

Zaklina se îmbracă mereu după ultimele tendințe, așa că are deja sute de mii de admiratori din toată lumea care vor să se inspire din stilul ei.

foto: Instagram