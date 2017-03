Cel puțin 18 morți în Peru, după ce microbuzul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie

Cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața după microbuzul în care se aflau s-a prăbușit într-o prăpastie din nordul Peru, la 500 de metri adâncime, din cauza ploilor puternice, informează Diario Perú21.

Accidentul s-a produs sâmbătă după-amiază în districtul Yauya, provincia Carlos Fermin Fitzcarrald, în centrul Anzilor peruvieni, lanord de Lima.

Potrivit poliției din Yauya, cei 18 oameni care se aflau labordul microbuzului au murit. Ei au fost transferați la un spital pentru a fi identificați. Prin urmare, până în prezent au reușit să-l identifice numai pe conducătorul auto: Marco Cadenillas Jhony Morales.

Forțele de ordine au precizat că ploaia, care cade neîncetat în regiune în această perioadă a anului, stă la originea accidentului, prăbușirea microbuzului având loc, mai exact, în urma unei alunercări de teren.

Astfel de accidente sunt frecvente în Anzi, unde numeroase drumuri prost întreținute mărginesc prăpăstii uriașe, în timp ce autocarele și microbuzele sunt vechi și defecte.

Potrivit statisticilor oferite de Ministerul de Interne, accidentele rutiere au făcut 2.798 de moți în 2014 în Peru, țară cu o populație de 31 de milioane de locuitori.

About 200,000 people are in danger in Peru due to unseasonal rain https://t.co/2COmnxDpzv pic.twitter.com/dy0F3OlEkK

— Al Jazeera News (@AJENews) 13 martie 2017