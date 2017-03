Cel puțin 50 de morți și 20 de dispăruți în Madagascar după trecerea ciclonului Enawo

Guvernul din Madagascar a anunțat luni că bilanțul morțilot după trecerea ciclonului tropical Enawo a crescut la cel puțin 50 de morți și 20 de dispăruți, informează Associated Press.

Biroul național de gestionare a riscurilor și a catastrofelor (BNGRC) a declarat că Enawo a provocat alunecări de teren în nord-estul insulei ceea ce a forțat 110.000 de oameni să-și părăsească casele. Toto dată, cel puțin 183 de oameni au fost răniți.

Ciclonul a adus ploi puternice, iar vântul a bătut cu o viteză de 225 de kilometri pe oră, având echivalentul unui uragan de categoria 4.

