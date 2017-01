Un camion a intrat duminică într-un grup de pietoni în Ierusalimul vechi, într-una dintre locațiile intens frecventate de turiști, ucigând patru oameni și rănind alți 15, informează BBC. Incidentul vine după un atac asemănător la Berlin, când un camion de 20 de tone a intrat în mulțime, într-un târg de Crăciun.

UPDATE 15.45: Publicația Times of Israel anunță că atacatorul este un palestinian de 28 de ani, pe nume Fadi al-Qanbar, din suburbia palestiniană Jabel Mukaber, Ierusalimul de Est. Polițiștii fac deja percheziții în casa acestuia. Autoritățile fac apel la cetățeni să doneze sânge pentru răniți. Patru soldați, trei femei și un bărbat au fost ucisi, iar potrivit publicației menționate 16 au fost răniți, șase dintre ei având răni severe.

UPDATE 14.50: O martoră la incident, Leah Schreiber, conducea grupul de soldați într-un tur de orientare, când atacul a avut loc. „Eram cu grupul de soldați când un atacator terorist a intrat cu camionul în ei. Oamenii țipau „Ce se întâmplă”, iar atacatorul a început să dea cu spatele”, a spus aceasta, precizând că soldații l-au neutralizat pe șofer.

UPDATE 14.20: Autoritățile israeliene anunță un nou bilanț al atacului din Ierusalim. Numărul morților a ajuns la patru, trei femei și un bărbat, în vârstă de 20 de ani, în timp ce cei 15 răniți au fost spitalizați, șase fiind în stare gravă. Atacul nu a fost deocamdată revendicat.

Potrivit autorităților, şoferul vehiculului a fost împuşcat. „Este un atac terorist. Un atac cu camion”, a spus un purtător de cuvânt al Poliţiei pentru postul de radio israelian.

Poliția a scris pe Twitter că șoferul camionului a avut ca țintă un grup de soldați israelieni care abia coborâse dintr-un autobuz. Soldații au răspuns cu focuri de armă, potrivit unui martor.

Imaginile de la fața locului arată un camion cu parbrizul găurit de gloanțe. Incidentul a avut loc pe o zonă de promenadă populară, Armon Hanatziv, din Centrul Vechi din Ierusalim. La locul incidentului s-au deplasat mai multe ambulante. „Cel puțin doi răniți sunt în stare gravă”, a declarat Magen David Adom, un medic de pe ambulanță.

UPDATE: #Palestinian terror attack: 15 Israelis injured after a truck plowed into them in #Jerusalem – Several seriously injured pic.twitter.com/uYJ9nSBoZy

Police units at the scene of truck ramming attack in Jerusalem. A number of people critically wounded. Police looking into the Terrorists id pic.twitter.com/HFLhF8m9iN

