Mai mulți copii au fost scoși până acum în viață de sub dărâmăturile școlii din Ciudad de Mexico care s-a prăbușit în urma cutremurului de 7,1 grade produs, marți seara în Mexic. Primii doi au fost găsiți mai ușor în primele ore de operațiuni, iar o fetiță după multe ore de luptă în cursul nopții de miercuri. Salvatorii încă mai speră să găsească și alți supraviețuitori, scrie The Telegraph.

Salvarea elevei care a fost scoasă miercuri noaptea dintre dărâmături a fost una de-a dreptul dramatică și o lume întreagă a stat cu sufletul la gură în timp ce televiziunile au transmis peste o oră operațiunea echipajelor de salvare care au încercat să ajungă la fată.

Salvatorii au observat la un moment dat una dintre victimele despre care credeau ca este decedată mișcându-și mâna, apoi, după unproces dificil de trimitere a unui furtun cu apă cu ajutorul căruia fata să se hidrateze, au demarat procedura de salvare. Numele fetei nu a fost făcut public, dar familia ei a așteptat în apropiere.

Salvatorii s-au mișcat foarte încet, ridicând schele de lemn improvizate, pentru a împiedica ruinele să se prăbușească în timp ce încercau să își facă drum spre copilul prin între ruinele instabile.

După salvarea elevei, oficialii au anunțat că speră să găsească în continuare persoane în viață între dărâmături. „Avem multă speranță că unii vor fi în continuare salvați. Dar suntem lenți, ca țestoasele „, a spus David Porras, unul dintre zecile de voluntari care ajută la căutare.

De asemenea, marți noaptea, la scurt timp după cutremur, o mulțime de oameni, voluntari și muncitori în situații de urgență au intervenit cât au putut de repede, au scos bucăți de materiale cu mâinile goale sub lumina reflectoarelor. Eforturile le-au fost răsplătite pentru că alți trei supraviețuitori au fost găsiți la miezul nopții, deoarece echipele de salvare voluntară, cunoscute sub numele de „călugări”, s-au târât adânc sub moloz și au reușit să-i scoată.

O filmare apărută pe rețelele de socializare surprinde momentul în care doi copii sunt scoși dintre ruine. Imediat după cutremur, atunci când persoanele ajunse la școală au văzut o deschidere în structura clădirii au intervenit repede pentru a mări gaura și pentru a putea ajunge la copiii care au fost văzuți înauntru.

Hermano eres un héroe, estoy orgullosa de ti, salvaste la vida de varios niños en Colegio Rebsamen ? pic.twitter.com/9JnJw0PA8u — Isabel Miranda W (@WallaceIsabel) September 20, 2017

În video se poate observa cum trecătorii se opresc să dea o mână de ajutor, fiecare cum poate. Primii respondenți sunt văzuți încercând să-i liniștească pe copiii care plângeau, pe măsură ce serau scoși din clădirea distrusă.

Din interiorul clădirii se auzeau țipete care le arătau salvatorilor că înauntru existau și alți supraviețuitori.

Echipele de căutare și salvare au continuat să caute victimele prinse în mormântul școlii Enrique Rebsamen, chiar și la 30 de ore după cutremur.

Aurelio Nuno, ministrul mexican al Educației a anunțat că au fost descoperite trupurile a 21 de copii și patru adulți și că 11 persoane au fost salvate și trei sunt date dispărute.