Silueta reprezinta un lucru de mare pret in randul tinerelor. Ce se intampla insa in momentul in care se exagereaza cu sala?

Un raspuns l-ar putea da fata de mai jos, care regreta acum abuzurile facute. Ea are un chip de inger si reuseste sa farmece multi barbati cu ochii ei.

Cand ii vad insa corpul, toti fug de ea! Cititi continuarea pe kanald.ro.