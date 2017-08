Uitati de orice stereotip de gen pe care l-ati auzit vreodata, pentru ca secretul pentru a face sexul mai plăcut atât pentru femei cât și pentru bărbați este romantismul, potrivit unor studii noi publicate de Huffington Post.

Un studiu realizat de Școala de Sănătate Publica a Universității Indiana si de Centrul pentru Promovarea Sănătății Sexuale a constatat că îmbrățișările afectoase și săruturile sunt cele care pot provoca adevăratele scântei în dormitor.

Cercetătorii au intervievat bărbații și femeile despre preferințele lor de comportament sexual pentru a trage concluzii referitoare la întrebarea ”Cum poți face sexul mai plăcut atât pentru femei cât și pentru bărbați”

„Contrar unor stereotipuri, comportamentele cele mai atrăgătoare, chiar și pentru bărbați, este comportamentul romantic și afectuos”, a spus profesorul Debby Herbenick, autorul principal al studiului.

În această categorie intră sărutul mai frecvent în timpul sexului, cuvintele dulci / romantice în timpul sexului, aranjarea camerei într-o manieră romantică și așa mai departe.

Lucrarea, publicata in revista PLOS One, evidențiază rezultatele studiului Sexual Exploration in America Study, în care un eșantion de adulți americani au fost intrebați dacă au încercat mai mult de 30 de comportamente sexuale.

Cercetătorii au descoperit că, în cei peste 2.000 de bărbați și femei care au încheiat studiul, mulți s-au angajat într-o mare varietate de comportamente și că unele sunt destul de comune.

Cercetătorii au remarcat, de asemenea, că, deși mulți bărbați și femei au apreciat o serie de comportamente sexuale ca fiind atrăgătoare și le-au încercat, mult mai puțini dintre ei le-au făcut în ultima lună sau an.

„Aceste date evidențiază oportunități pentru cupluri de a vorbi mai deschis despre relațiile dintre dorințele și interesele lor sexuale”, a spus profesorul Herbenick.