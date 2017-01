Declarațiile șocante ale soldatului care l-a ucis pe autorul atacului din Ierusalim

Soldatul, pe nume Eitan, care a deschis focul și l-a ucis pe autorul atacului din Ierusalim, susține că inițial a ezitat să tragă ca să nu treacă prin aceeași situație ca militarul Elor Azaria, care a fost recent condamnat pentru uciderea prin imprundenţă a unui atacator palestinian rănit, informează Jerusalem Post.

Potrivit presei israeliene, atacul din Ierusalim putea să aibă mai puține victime, dacă soldații nu ezitau să tragă de la început, unele publicații precizând că aceștia au așteptat să primească permisiunea de la superiorii lor ca să deschidă focul.

„M-am rostogolit pe iarbă și am văzut că tirul se întorcea și atunci am realizat că nu e vorba despre un simplu accident. Am alergat spre el și am tras”, a spus soldatul, precizând că șoferul camionului a dat cu spatele și a trecut peste victime din nou. Eitan a început apoi să încerce să elibereze răniții de sub roțiile camionului și a cerut ajutoare.

Eitan a explicat că soldații aflați la locul incidentului au ezitat să tragă în camionul care a intrat în grupul de oameni din cauza faptului că soldatul Elor Azaria a fost condamnat recent pentru că a ucis un terorist rănit, și se temeau să nu pățească același lucru. „Au ezitat să deschidă focul. Nu am nici o îndoială că acesta a fost un factor important, pentru că toți îmi spuneau în ultima vreme că trebuie să avem grijă. Dacă erau mai puține minute de ezitare, situația nu ar fi stat așa rău”, a spus acesta.

Declarațiile unui comandar, colonelul Yaniv Aluf, care a făcut o investigație preliminară pare însă să contrazică afirmațiile lui Eitan. Alufsusține că cel puțin doi cadeți au tras de aproape spre terorist.

Un camion a intrat duminică într-un grup de pietoni în Ierusalimul vechi, într-una dintre locațiile intens frecventate de turiști, ucigând patru oameni și rănind alți 15, informează BBC. Incidentul vine după un atac asemănător la Berlin, când un camion de 20 de tone a intrat în mulțime, într-un târg de Crăciun.

O curte militară a decis săptămâna aceasta că sergentul israelian Elor Azaria este vinovat de uciderea prin imprundenţă a atacatorului palestianian Abdel Fattah al-Sharif, care fusese deja rănit într-un incident din Cisiordania. Acesta riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani în spatele gratiilor, scrie The

Sergentul Elor Azaria avea 19 ani, atunci când doi atacatori palestinieni au înjunghiat şi rănit un soldat israelian la un punct de control din localitatea Hebron, situată în sudul Cisiordaniei. Primul suspect palestinian a fost împuşcat în legitimă apărare şi a murit pe loc în timul atacului, în vreme ce al doilea a fost rănit şi nu mai reprezenta o ameninţare pentru soldaţii israelieni. Totuşi, Azaria s-a îndreptat spre atacatorul palestinian întins pe pământ şi l-a împuşcat pentru a doua oară cu scopul de a-l ucide.