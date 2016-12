A devenit mama a patru copii în mai puțin de un an. Cum a fost posibil

Becky John Jason Evans, o femeie în vârstă de 30 de ani din Swansea, Țara Galilor, e considerată o adevărată mamă minune, după ce a reușit performanța de a aduce pe lume patru copii în doar 11 luni.

În februarie 2015, britanica a devenit extrem de fericită când a devenit mama unei fetițe pe nume, Mya. Însă, după doar câteva săptămâni, aceasta a rămas iar gravidă, uimidu-i chiar și pe medici. Becky s-a bucurat foarte tare când a aflat că îi va oferi un frățior sau o soră fiicei sale, însă a fost uimită când a aflat că de fapt de data aceasta nu va naște un copil, ci trei. Astfel, ea i-a adus pe lume în ianuarie, anul acesta, la doar 11 luni după ce a născut-o pe prima sa fetiță, reușind să-și uimească toți apropiații.

„Când oamenii se opresc pe stradă și văd că am patru copii, rămân uimiți să afle că i-am avut pe toți în mai puțin de un an. Pare greu de crezut, dar a fost un șoc și pentru mine când am descoperit că am tripleți. Totul s-a întamplat atât de repede”, spune Becky.