Doi soți au murit la 5 ore distranță unul de celălalt după 75 de ani de căsnicie

Un cuplu canadiano-britanic, care au sărbătorit luna trecută 75 de ani de căsnicie, și-au dat ultima suflare în aceeași zi, la cinci ore distanță unul de altul, scrie BBC News.

George și Jean Spear s-au întâlnit în 1941 într-o sală de dans lângă Londra, în timp ce el era cantonat în Marea Britanie în timpul celui de-al doilea război mondial.

Cei doi și-au dat ultima suflare, vineri, într-un spital din Ottawa. Jean Spear, în vârstă de 94 de ani a fost internată marți pentru a fi tratată de pneumonie. O zi după aceea, soțul ei, de 97 de ani, a căzut într-un somn profund și a fost internat la rândul său în același spital. Vineri dimineața, Jean a murit în somn, iar cinci ore mai târziu a fost urmată de soțul său.

Cuplul s-a întâlnit în timpul unui dans, în timp ce George Spear sevea ca sergent major în Corps First Field Survey Co, inginerii canadieni regali. ”Îmi amintesc că atunci când am invitat-o să danseze cu mine s-a uitat la cizmele mele și mi-a spus ‘Nu știu dacă putem sau nu cu bocancii ăștia’. Eu i-am spus ‘Hai să încercăm’. Și așa a început totul”, a povestit George Spear unei publicații canadiene care a scris un aticol despre ei când au împlinit 72 de ani de căsnicie.

Ei s-au căsătorit pe 22 august 1942 în orașul natal al al lui Jane, Kingston upon Thames.

În 1944, Jane a plecat spre Canada, deoarece soțul său, care era cantonat în Italia în acea perioadă, a fost chemat la vatră pentru a deveni instructor. Când a ajuns la Ottawa, ea nu știa că George o va aștepta, crezând că este în continuare în Italia. ”Ningea. Era un viscol puternic când am coborât din tren și am văzut o siluetă îndreptându-se spre mine. Nu reușeam să țin capul ridicat să văd cine este și când a ajuns lângă mine și-a înfășurat haina mare de soldat în jurul meu. Chiar și acum când povestesc îmi amintesc extazul pe care l-am simțit în acele momente”, spunea Jane în același interviu.

În 2006, regina a făcut-o pe jane Spear membru al Ordinului Imperiului Britanic pentru munca sa în timpul războiului și mai apoi pentru acțiunile sale de ajutorare a soțiilor militarilor aflați pe front. Cu această ocazie ea a călătorit pentru ultima dată în țara sa natală, iar la Londra a avut ocazia să o întâlnească pe cântăreața Dame Vera Lynn, cea care a cântat pe front în perioada războiului.

În 2011, cuplului a fost invitat la o recepție privată împreună cu ducele și ducesa de la Cambridge, atunci când William și Kate au efectuat o vizită oficială la Ottawa în timpul turneului regal din 2011. Atunci George i-a arătat ducesei de Cambridge o fotografie alb-negru cu soția sa și i-a mărturisit că a purtat asupra sa acea fotografie din ziua în care a cunoscut-o și aceasta a fost sprijinul lui pe perioada războiului.

Foto: ottawacitizen.com