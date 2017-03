Donald Trump a întâmpinat un grup de copii care vizitau Casa Albă

Casa Albă și-a deschis din nou porțile pentru vizitatori, iar marți mai mulți elevi au avut surpriza de a fi întâmpinați chiar de președintele american, Donald Trump, în timpul primul tur organizat la reședința prezidențiale, ce are loc de când miliardarul a fost învestit în funcție.

Trump a salutat grupul de 100 de persoane ce vizitau aripa de est a Casei Albă, care l-au aplaudat, și liderul american i-a invitat să facă o poză împreună, chiar lângă un tablou cu Hillary Clinton, fosta sa rivala din timpul campaniei electorale și fostă primă doamnă. Cu toate acestea, un singur copil s-a arătat mai curajos și a dat curs invitației președintelui, făcându-și o fotografie cu el, un băiat de 10 ani, pe nume Jack Cornish. Copiii sunt elevi ai școlii Briarwood Christian din Birmingham, Alabama.

Donald Trump a semnat un nou ordin privind imigrația. Cum diferă de cel semnat în ianuarie

WH tours started back today. First group in gets a surprise visit from @realDonaldTrump. pic.twitter.com/y4rOupxdNY

— Sarah H. Sanders (@SHSanders45) 7 martie 2017