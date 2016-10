Donald Trump a strânit un nou scandal. Acesta a fost protagonistul unui film porno

Donald Trump, candidatul republican la Casa Albă, a iscat un nou scandal care nu pare a fi deloc de bun augur pentru el, ci mai mult ar putea să piardă voturi din partea femeilor și a alegătorilor de origine hispanică, potrivit Reuters. În plus, sâmbătă a ieșit la iveală un filmuleț porno în care apare excentricul afacerist.

Totul a plecat de la o postare făcută de omul de afaceri pe Twitter, nervos că Hillary se folosește de o fostă Miss Univers pentru a o putea folosi în dezbateri. „ Hillary cea necinstită a ajutat-o pe dezgustătoarea (vezi înregistrarea cu sex și trecutul) Alicia M să devină cetățean american, pentru a o putea folosi în dezbatere?”, a scris vineri în zori pe Twitter candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump.

Did Crooked Hillary help disgusting (check out sex tape and past) Alicia M become a U.S. citizen so she could use her in the debate?

