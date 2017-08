Femeia aceasta e mincinoasă sau victima unei înscenări? Soție criminală pentru 1 milion de dolari sau văduvă îndurerată? | VIDEO

Aceasta femeie poate primi titlul de cea mai mare mincinoasa din lume sau sa fie oare o inscenare si o greseala imensa a justitiei?

Televiziunea ITV a prezentat cazul Rebeccai Fenton, o femeie de 49 de ani, considerata vinovata – in 2015 – pentru uciderea sotului ei, Larry, cu 6 ani in urma. Intrebarea este: Chiar si-a omorat Fenton sotul? Este ea cea care a tras cele cinci gloante?

Ce s-a intamplat

Totul s-a petrecut in februarie 2008, in duminica celebrei finale americane Super Bowl.

“Larry era acasa si urmarea un joc al lui Tiger Woods. Apoi a spus ca se va odihni putin pentru ca urma sa se uite la Super Bowl. L-am intrebat daca are nevoie de ceva, dar mi-a spus ca va face o comanda de pizza. Eu mi-am vazut de ale mele si m-am intors in sala de sport. Ultimul lucru pe care mi l-a spus sotul meu a fost Te iubesc. Mi-am pus muzica si am inceput sa fac exercitiile fizice pe care le fac de obicei. M-am intors in casa in jurul orelor 4:30-5:00 PM. Mi-am gasit sotul mort, intr-o balta de sange”, povesteste femeia.

Aceasta a declarat ca a sunat imediat la urgente si a spus ca, in timp ce ea isi facea exercitiile in sala de gimnastica, cineva i-a impuscat sotul.

