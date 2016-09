”Game of Thrones” a făcut istorie la premiile Emmy. A devenit cel mai premiat serial

Serialul fantastic ”Game of Thrones” a făcut istorie la cea de-a 68-a gală de decernarea a Premiilor Emmy a mai înaltă distincție din lumea televiziunii americane. Acesta și-a adjudecat nu mai puțin de 12 trofee, inclusiv pentru cea mai bună dramă, pentru regie și scenariu, devenind cel mai premiat serial, potrivit New Straits Times.

Ceremonia a avut loc duminică seara la Microsoft Theatre, în Los Angeles, iar gazdă a fost comediantul Jimmy Kimmel. Premiile au fost acordare de Academy of Television Arts and Sciences.

Game of Thrones a luat 12 premii

”Game of Thrones” a câștigat în total 12 premii Emmy din cele 23 de nominalizări, devenind cel mai premiat serial din istoria prestigiosului eveniment ce datează din 1949. Cu cele 38 de premii Emmy câștigate în total, ”Game of Thrones” a detronat serialul ”Frasier” care are în total 37 de statuete Emmy.

”The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”a fost, de asemenea, vedeta serii, lunând nu mai puțin de nouă premii, inclusiv cea mai bună serie produsă în număr limitat. Acesta reprezintă ecranizarea procesului fostului jucător de fotbal acuzat de dublă crimă și senzaționala achitare a acestuia.

În această ediție, doi actori au primit pentru prima dată râvnitele distincții. Este vorba despre egipteano-americanul Rami Malek care a plecat acasă cu primul său Emmy pentru ”Cel mai bun actor dramatic” pentru interpretarea hackerului inadaptat social din ”Mr. Robot”, iar canadiana, cu origini românești, Tatiana Maslany, care a primit trofeul pentru ”Cea mai bună actriță în rol principal dintr-un serial dramatic” pentru rolul remarcabil al femeii cu multiple personalități din ”Orphan Black”.

Iată lista principalelor premii Emmy: