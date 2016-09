Gestul înfricoșător al unui bărbat din SUA. I-a cumpărat unei păpuși bilet de avion și a dus-o într-un parc de distracții

Pasagerii unei curse aeriene din SUA au avut parte de cel mai bizar zbor. Aceștia au răma muți de uimire când au văzut că un bărbat călătorea cu o păpușă bizară, pe nume Brbara, căreia i-a cumpărat chiar și bilet ed avion, folosind date de pașaport false.

Gestul bărbatului i-a pus în dificultate până și pe însoțitorii de bord, nu doar pe pasagerii care au fost nevoiți să stea lângă acesta. Și asta, pentru că ei căutau disperați pasagera care lipsea fără să se gândescă nici o clipă că ar putea fi vorba de păpușă.

Povestea păpușii Barbara a devenit virală, după ce o scriitoare americană din Brooklyn, Sara Novic, a avut ghinionul să nimerească locul chiar de lângă păpușă și a povestit pe Twitter întreaga întâmplare. Aceasta s-a îmbarcat la bordul unui avion ce efectua o cursă către Cincinnati, săptămâna trecută, și inițial s-a bucurat când a locul de lângă ea este liber, însă a rămas mută de uimire când a văzut ce se afla, de fapt pe scaun.

I'm on her right side this time. In case you need a better view. pic.twitter.com/pXnO0KSIux

— Sara Nović (@NovicSara) September 23, 2016