Hillary Clinton și-a reluat turneul electoral, fiind declarată sănătoasă şi aptă. Cum stă cu sănătatea și Donald Trump

Candidata democrată la Casa Albă, Hillary Clinton, și-a reluat joi turneul electoral după ce a fost declarată de medicul său, printr-o scrisoare, „sănătoasă şi aptă să servească” drept preşedinte al Statelor Unite, informează Euronews.

Starea de sănătată a lui Hilarry a fost făcută publică și de echipa sa de campanie. Clinton, în vârstă de 68 de ani, a părăsit ceremonia de comemorare a victimelor de la 11 septembrie întrucât i s-a făcut rău din cauza căldurii. Aceasta a fost apoi nevoită să-şi anuleze turneul electoral de două zile în California, fiind diagnosticată cu pneumonie bacteriană.

Între timp, soţul acesteia, Bill Clinton, aflat în Las Vegas, a înlocuit-o pe aceasta în cadrul campaniei electorale pe perioada în care Hillary s-a recuperat.

„Se simte minunat, trăim timpuri nebune în care oamenii consideră neobişnuită o răceală, ultima dată când am verificat milioane de oameni răceau în fiecare an”, a declarat Bill Clinton.

Discreţia lui Hillary Clinton în legătură cu starea sa de sănătatea a fost folosită de oponenţii acesteia pentru a o acuza de lipsă de transparenţă în cadrul campaniei.

Cei doi candidaţi la alegerile prezidențiale americane se află printre cele mai în vârstă persoane care au candidat până în prezent pentru Casa Albă şi au fost presaţi să facă publice informaţii legate de starea lor de sănătate.

Hillary's released her medical information and tax returns.

We're still waiting for Trump to do the same. https://t.co/bxHbFLs24l

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 14, 2016