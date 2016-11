Atac armat la o universitate din Ohio, Statele Unite. Cel puțin nouă persoane au fost rănite, dintre care una se află în stare critică, relatează CNN. Studenții au fost sfătuiți de autorități „să se adăpostească, să fugă, să lupte cu atacatorul”.



UPDATE 18.30: Polițiștii americani au afirmat că locul este din nou sigur, iar studenții pot ieși din adăposturi. Între timp, bilanțul a crescut la nouă victime, relatează Reuters. Motivul atacului rămâne încă neclar, însă două persoane au fost implicate. Un suspect a deschis focul, în timp ce al doilea a înjunghiat mai multe persoane.

UPDATE 18.00: Zeci de polițiști se află la fața locului, în timp ce presa americană scrie că ar putea să fie mai mulți atacatori. Cu toate acestea, informația nu a fost confirmată de autorități. Astfel, potrivit unei televiziuni locale, un suspect a fost împușcat de autorități, în timp ce un alt atacator este căutat acum de polițiști.

UPDATE 17.45: Cel puțin opt persoane au fost transportate la spital după ce au fost împușcate, relatează NBC News. Dintre acestea, o persoană se află în stare critică. Motivul atacului armat este încă neclar.

Several people transported to hospital after report of active shooter at Ohio State University https://t.co/5Vo4Z7PfCB pic.twitter.com/TADe71lYYZ

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 28, 2016