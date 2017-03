La ecografie se vedea ca fatul are o aura stralucitoare in jurul capului. La nastere, soc! Ce avea pe cap fetita

Cazurile in care un bebelus se naste asa sunt foarte rare.

Kate Mason, o tanara insarcinata din America, in varsta de 32 de ani, a mers la ginecolog pentru o ecografie, la 30 de saptamani, pentru a afla sexul copilului.

Era o invstigatie de rutina, insa in momentul in care medicul s-a uitat la ecran nu s-a putut abtine sa nu exclame: „Uaau!” Bebelusul din burta femeii avea o aura alba, stralucitoare, in jurul capului, care l-ar fi facut pe orice necunoscator sa creada ca bebelusul e un sfant.

