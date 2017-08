Luare de ostatici într-un restaurant din Carolina de Sud după ce un fost angajat nemulțumit a tras focuri de armă într-o zonă turistică din Charleston, a declarat primarul orașului citat de ABC News.

Primarul John Tecklenburg a spus că au fost raportate împuțcături la ora locală 12:17 și o persoană rănită a fost găsită în Virginia pe King Street, una dintre cele mai aglomerate artere ale orașului.

Tecklenburg a spus că există „câțiva ostatici” în clădire împreună cu suspectul acum, iar negociatorii discută cu bărbatul, iar echipajele de medici și membrii echipei SWAT sunt pe poziții. Universitatea Medicală din Carolina de Sud, un spital din apropiere, a confirmat că tratează o persoană rănită în legătură cu incidentul.

King btwn Calhoun & Morris blocked to motorist & pedestrian traffic active shooter in 400 block of King people to avoid the area.

— Charleston P.D. (@CharlestonPD) August 24, 2017