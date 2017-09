Maica Leopolda a devenit senzaţie pe internet după ce a fost filmată în timp ce gonea pe bicicletă cu peste 60 km la oră pe marginea unei şosele din Spania, potrivit elmundo.es.

Călugăriţa este originară din Polonia şi se afla în pelerinaj către Santiago de Compostela. Un şofer surprins de viteza măicuţei, dar şi de postura pe care aceasta o avea dând la pedale, a filmat-o şi a făcut videoclipul public.

„Ne petrecem vacanţele pe bicicletă de ani de zile. În fiecare an, pedalăm în jur de o mie de kilometri”, a declarat Maica Leopolda.

De asemenea, măicuţa amatoare de adrenalină, a recunoscut că a avut mereu note mici la ştiinţă dar că ştia regula fizicii potrivit căreia prinzi viteză dacă reduci rezistenţă la aer, aşa că a pus-o în practică.

