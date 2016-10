Raine Spencer, mama vitregă a lui Lady Di, a murit la vârsta de 87 de ani după o luptă scurtă cu boala, potrivit unui anunț al familiei ei, informează BBC News.

Contesa Spencer a murit vineri dimneața în casa ei din Londra, după cum a confirmat fiul ei William Legge, Contele de Dartmouth.

