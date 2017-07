Modelul transgender Eden Estrada și-a făcut modificare de sex și s-a transformat dintr-un bărbat în femeie care copiază perfect o păpușă Barbie, scrie Pink News.

Estrada, în vârstă de 21 de ani, a intrat în lumea modei la 16 ani și a apărut în pictoriale realizate de reviste celebre precum Vogue. Totuși, nu și-a găsit identitatea de gen până când a împlinit 20 de ani și a ales că vrea să fie femeie și nu bărbat.

Numește schimbarea l-a care s-a supus ”tranziție” și spune că așteptarea acesteia a fost bizară și inconfortabilă, dar acum, după ce a trecut, își dă seama că nu s-a simțit niciodată mai bine.

Estrada a explicat: „Cariera mea ca model a început înainte de a tranziție – am fost în Vogue când aveam 16 ani. Dar devenise foarte ciudat să mai pozez înainte de a face trecerea pentru că nu îmi mai simțeam corpul pe deplin al meu. Acum când o fac, mă simt minunat”.

„Tranziția medicală a fost, în esență, cel mai împlinitor lucru pe care l-am făcut vreodată în viața mea, pentru că pentru că să-ți vezi corpul, mintea și sufletul schimbate și în cele din urmă să devi persoana care ai vrut întotdeauna să fii nu poate fi explicat în cuvinte”.

Eden, care provine este dintr-o familie conservatoare de martori ai lui Iehova, spune că a avut parte de tot sprijinul necesar pentru a face această tranziție. Cu toate acestea, ea a spus că nu a fost speriată, mai degrabă simțea face pași uriași pentru a deveni ea însăși.

„A fost trupul meu și viața mea. Odată ce am împlinit vârsta de 18 ani, mi-am făcut o misiune din a-mi implini orice vis pe care l-am avut vreodată. Deci nu m-am temut de nimic. Am vrut durerea, am vrut operațiile, am vrut tot. Am vrut să am parte de toate astea pentru că am știut că acesta este prețul pe care trebuia să-l plătesc pentru a fi femeia care sunt”.

Estrada îi acordă, de asemenea, iubitului ei, Malik McBride, o mare parte din credit, pentru că a sprijinit-o tot timpul. El nu a aflat despre identitatea de gen a partenerului său până la cea de-a doua întâlnire, dar sa confruntat repede cu acesta.

Estrada a spus că speră să fie un model pentru tinerii transexuali. „Nu sunt doar un transsexual sunt o femeie normală în vârstă de 21 de ani care trebuie să se ocupe de o mulțime de lucruri teoretice. Mă gândesc la viața mea de acum un an și sunt cu adevărat recunoscătoare”, a spus tânăra.