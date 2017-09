Marijuana este acum legală pentru relaxare sau uz medical în 29 de state din SUA, dar produsul se răspândeşte peste tot şi ajunge accidental în mâinile copiilor.

Mii de copii se îmbolnăvesc peste tot în SUA. În vara această, în Indiana au fost spitalizaţi 11 adolescenţi pentru că au mâncat jeleuri cu marijuana. În New York, un băieţel de 10 ani a fost dus la spital după ce a mâncat bomboane din maşina tatălui său. Bomboanele conţineau ulei de canabis, iar tatăl copilului a fost arestat. Acum, poliţia averizează toţi părinţii asupra acestor riscuri la care îşi expun copiii.

Doctorul Robert Glatter din New York, avertizează: “Când aceste produse ajung la copii, pot avea reacţii severe, incluzând stare de vomă, dezorientare, anxietate şi chiar episoade psihotice”, a spus specialistul de la at New York City’s Lenox Hill Hospital, potrivit today.com.

Echipa de la Rossen Reports a făcut un experiment şi a cumpărat marijuana comestibilă care arată ca nişte bomboane. Apoi a rugat câţiva părinţi şi copii să le spună diferenţa dintre acestea şi nişte bomboane normale. Nimeni nu şi-a putut da seama de diferenţe.

“Orice copil poate ingera accidental aceste substanţe”, a spus un sergent de la Asociaţia Investigatorilor de droguri din Colorado.

În România, canabisul este cel mai consumat drog. Cel mai nou studiu al al Agenţiei Naţionale Antidrog, relevă că sunt cel puţin 200.000 de noi consumatori de canabis în ultimii trei ani.

Specialiştii spun că aproape 6% din populaţia ţării a fumat marijuana cel puţin o dată anul trecut, faţă de puţin peste 4% în 2014. Mulţi se apucă încă de pe băncile şcolii, înainte să împlinească 15 ani.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 2017. Care este data până la care românii cu venituri mici pot depune cererile