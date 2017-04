VIDEO | Mărturiile șocante ale unui martor al atacului din Paris de pe Champs Elysees: Probabil m-ar fi ucis şi pe mine

Mărturiile șocante ale unui martor al atacului din Paris, de pe Champs Elysees, au apărut în presa internațională. Bărbatul povestește cum s-a produs întreaga acțiune și spune că a fost la un pas de moarte, doar prezența polițiștilor salvându-i viața, scrie Sky News.

Un bărbat pe nume Chelloug spune că se afla pe Champs Elysees, la doar câțiva pași de mașina poliției în momentul în care s-a produs atacul armat. El povestește că atacatorul înarmat şi-a oprit maşina în spatele unei dube a poliţiei şi apoi a deschis focul asupra ofiţerilor.

”Era o dubă a poliţiei şi un bărbat a venit într-un Audi A80… A parcat chiar în spatele dubei şi apoi a ieşit din maşină cu un Kalaşnikov. Am auzit şase focuri de armă”, a povestit martorul.

”Cred că a nimerit un polițist. Imediat ce acesta a dechis ușa dubei a căzut pe asfalt. Apoi am văzut polițiștii trăgând în bărbatul care ne-ar fi putut ucide pe toți”, a mai spus bărbatul.

Acesta a mai povestit că: ”În momentul în care am văzut ce se întâmplă am fugit înapoi în clădire, ne-am ascuns și am urcat la etajul înâi. De acolo am văzut polițiștii împușcându-l pe atacator. Eram în jur de 50 de persoane acolo, majoritatea străini care nu înțelegeau ce se întâmplă. Mă întrebau pe mine și le-am spus că e în regulă, polițiștii l-au împușcat”, descrie Chelloug scena la care a fost martor.

”Eram la doi metri de mașină. Dacă nu era duba probabil m-ar fi ucis și pe mine. Era un terrorist. A ieșit din mașină cu un Kalașnikov și a început să tragă. Ar fi putut să ne împuște pe cei care eram pe trotuar, dar ținta lui erau polițiștii și din fericire a aceștia au reușit să-l omoare”, a încheiat martorul.

Atentat pe Champs Elysees, înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale

Franța a fost din nou lovită de un atac terorist. De această dată, chiar inima capitalei Paris a fost vizată de un atac armat, soldat cu moartea unui polițist și rănirea altor doi. Atentatul, care a fost revendicat de gruparea teroristă Statul Islamic, are loc cu doar trei zile înainte de alegerile prezidențiale din Franța. Rămâne astfel de văzut dacă va influența în vreun fel preferințele francezilor la urne.

Un bărbat de 39 de ani, aflat în atenția autorităților ca posibil extremist, a dechis focul asupra polițiștilor care se aflau pe Champs Elysees. El a împușcat mortal un ofițer și a rănit alți doi, înainte să fie ucis. Ulterior, bulevardul Champs Elysees, care era plin de oameni, dintre care mulți turiști, a fost închis.