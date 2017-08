Naomi Campbell a criticat ediția britanică a Vogue după ce a publicat o fotografie a redacției sale formată doar din persoane albe în ediția din septembrie, scrie Page Six.

„Aceasta este fotografia personalului… sub editorul precedent Alexandra Schulman”, a scris Campbell pe contul său de Instagram alături de o fotografie a imaginii publicate în revistă. Celebrul model a adăugat că „Așteapt cu nerăbdare un personal incluziv și diversificat, acum că Edward Enninful este editor”.

This is the staff photo of @britishvogue under the previous editor #AlexandraSchulman. Looking forward to an inclusive and diverse staff now that @edward_enninful is the editor ??????‍♀️??????let’s hear your thoughts ? O postare distribuită de Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) pe 22 Aug 2017 la 04:23 PDT

Campbell este un editor colaborator de când Enninful a început munca la Vogue, pe 1 august. Modificările au inclus concedierea veteranei Lucinda Chambers, care după ce a plecat a scris un eseu critic la adresa publicației.

Naomi Campbell, care colaborează de la începutul acestei luni cu Vogue, are și o nouă relație. Celebrul model în vârstă de 47 de ani s-ar iubi cu un milionar din Egipt, Louis C. Camilleri, în vârstă de 61 de ani, care a fost director în cadrul celei mai mari companii internaţionale de tutun și care are o avere de aproximativ 150 de milioane de lire. Naomi și Louis s-ar fi apropiat foarte mult, după ce s-au întâlnit cu cursele de Formula 1, amândoi fiind fani împătiți ai acestui sport