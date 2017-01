Au fost anunțate, în urmă cu puțin timp, nominalizările finale la Zmeura de Aur 2017, ce vor fi desemnată în cea de-a 37-a ediţie a galei de premiere a celor mai proaste filme, ce va avea loc pe 25 februarie, cu o zi înaintea Oscarurilor. Cele mai multe nominalizări le-au primit Zoolander No. 2, nouă la număr, și Batman v Superman: Dawn of Justice, cu opt nominalizări.

De nominalizări la cele mai nedorite premii nu au scăpat nici Julia Roberts,Naomi Watts, Megan Fox, care sunt considerate cele mai proaste actrițe, în timp ce Ben Affleck, Gerard Butler,Robert de Niro și Ben Stiller „se bat” pentru titlul de cel mai prost actor.

Cel mai prost film

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

Zoolander No. 2

Cel mai prost regizor

Dinesh D’Souza and Bruce Schooley / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich / Independence Day: Resurgence

Tyler Perry / BOO! A Medea Halloween

Alex Proyas / Gods of Egypt

Zack Snyder / Batman v Superman: Dawn of Justice

Ben Stiller / Zoolander No. 2

Cea mai proastă actriţă

Megan Fox / Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Tyler Perry / BOO! A Medea Halloween

Julia Roberts / Mother’s Day

Becky Turner [as Hillary Clinton] Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts / Divergent Series: Allegiant & Shut-In

Shailene Woodley / Divergent Series: Allegiant

Cel mai prost actor

Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice

Gerard Butler / Gods of Egypt & London Has Fallen

Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice

Robert de Niro / Dirty Grandpa

Dinesh D’Souza [as Himself] Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Ben Stiller / Zoolander No. 2

Cea mai proastă actriţă în rol secundar

Julianne Hough / Dirty Grandpa

Kate Hudson / Mother’s Day

Aubrey Plaza / Dirty Grandpa

Jane Seymour / Fifty Shades of Black

Sela Ward / Independence Day: Resurgence

Kristen Wiig / Zoolander No. 2

Cel mai prost actor în rol secundar

Nicolas Cage / Snowden

Johnny Depp / Alice Through the Looking Glass

Will Ferrell / Zoolander No. 2

Jesse Eisenberg / Batman v Superman: Dawn of Justice

Jared Leto / Suicide Squad

Owen Wilson / Zoolander No. 2

Cel mai prost scenariu

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

Suicide Squad

Cel mai prost prequel, remake, ripoff sau sequel

Alice Through the Looking Glass

Batman v Superman: Dawn of Justice: Dawn of Justice

Fifty Shades of Black

Independence Day: Resurgence

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Zoolander No. 2

Premiile Zmeura de Aur au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca “antidot” la frenezia care cuprinde Hollywoodul în sezonul premiilor cinematografice, ce culminează în fiecare an cu gala premiilor Oscar.

Premiile Zmeura de Aur, care valorează fiecare doar câţiva dolari şi au formă de zmeură aurie, aşezată pe o rolă de film de 8 mm, au fost create în 1980, la iniţiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca „antidot” la frenezia care cuprinde Hollywoodul în sezonul premiilor cinematografice, ce culminează în fiecare an cu gala premiilor Oscar.

Nominalizaţii şi câştigătorii premiilor Zmeura de Aur sunt selectaţi de cei 943 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, care pot achiziţiona un statut de membru pentru a putea vota online pentru filmele nominalizate anual la aceste premii.

Câştigătorii la opt din cele nouă categorii sunt votaţi de membri, iar la o nouă categorie, pentru cel mai prost cuplu/ distribuţie de pe marele ecran, câştigătorii sunt desemnaţi de cei peste 80.000 de votanţi de pe site-ul specializat în recenzii de film RottenTomatoes.com.

Premiaţii cu Zmeura de Aur vin rareori să îşi ridice premiile, o excepţie notabilă fiind Sandra Bullock, care a primit titlul de „cea mai proastă actriţă” în 2010, pentru „All About Steve”, cu o zi înainte de a câştiga premiul Oscar pentru „Povestea unui campion/ The Blind Side”.