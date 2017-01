O actriță iraniană boicotează premiile Oscar 2017. Care este motivul

O actriță iraniană, Taraneh Alidoosti, ce joacă în filmul „The Salesman”, nominalizat la Oscar, a anunțat joi că va boicota gala de decernare a prestigioaselor premii din cauza lui Trump. Mai exact, ea protestează astfel față de proiectul de decret ”rasist” al președintelui american Donald Trump împotriva imigranților musulmani.

„Interdicția de viză cerută de Trump împotriva iranienilor este rasistă. Chiar dacă se aplică sau nu pentru participarea la un eveniment cultural, eu nu voi lua parte la #AcademyAwards 2017 în semn de protest”, a scris actrița de 33 de ani pe contul său de Twitter, informează New York Times.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo

— Taraneh Alidoosti (@t_alidoosti) 26 ianuarie 2017