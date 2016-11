O fostă candidată la Casa Albă solicită renumărarea voturilor în Wisconsin

Ecologista Jill Stein, o fostă candidată independentă în alegerile prezidențiale din SUA, a reușit să strângă cei 2,5 milioane de dolari necesari pentru a cere o renumărare a voturilor în statul Wisconsin, a anunțat stafful ei de campanie, informează AFP.

Echipa de campanie a lui Jill Stein evocă „anomalii” și cere o nouă numărare a voturilor în Wisconsin, precum și în alte state-cheie, cum sunt Pennsylvania (est) și Michigan (nord), unde Donald Trump a câștigat cu o marjă foarte mică.

Statul Wisconsin se numără printre statele foarte disputate în timpul alegerilor prezidențiale, câștigate la 8 noiembrie de republicanul Donald Trump în fața democratei Hillary Clinton.

„Trebuie să fie declanșată o anchetă asupra rezultatelor neașteptate ale acestor alegeri și anomaliilor înregistrate, înainte ca alegerile din 2016 să fie validate”, a explicat fosta candidată a Green Party pe site-ul său. „Felicitări pentru că ați adunat banii necesari unei noi numărări a voturilor în Wisconsin”, a notat Stein pe site-ul său de pe internet.

Just in: Jill Stein has reached her initial $2.5 million goal to fund recounts in Michigan, Pennsylvania & Wisconsin https://t.co/veiwn2KGdO

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 24 noiembrie 2016