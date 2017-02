Una dintre cele mai puternice furtuni din ultimii ani face ravagii în California, SUA. Numită de jurnaliști „bombogenesis” sau ”bombă meteo”, aceasta a măturat statul american, ucigând cel puțin doi oameni, aducând ploi torențiale, inundații severe și alunecări de teren.

UPDATE 10.05, 19 februarie: Autoritățile americane au anunțat că în urma inundațiilor devastatoare sâmbătă și-au pierdut viața încă trei oameni, numărul morților ajungând la cinci. Poliția din Thousand Oaks a anunțat duminică că au reușit să recupereze dintr-un râu corpul neînsuflețit al unui bărbat ce a fost luat de apă, iar alte două persoane au murit în San Diego într-un accident rutier pe o autostadă produs din cauza condițiilor meteo.

Mai mult orașe din sudul Californiei au rămas fără curent electric încă de vineri seara. Meteorologii au avertizat că aceasta ar putea fi cea mai puternică furtună care a lovit sudul Californiei din ianuarie 1995.

These #California winds and flash floods are getting crazy ! #LARain pic.twitter.com/LMac9AgrpX

— Mari (@_MariXOXO) 18 februarie 2017