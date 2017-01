O mașină a intrat intenționat în mulțime la Melbourne. Cel puțin trei morți și 20 de răniți

Un bărbat a intrat intenţionat cu o mașină în persoanele care circulau pe o stradă pietonală aglomerată din centrul oraşului australian Melbourne, provocând moartea acel puţin trei oameni și rănirea altor 20. Autoritățile au anunțat că atacatorul a fost arestat și că acest incident nu este anchetat ca un incident terorist, informează CNN.

Incidentul a avut loc vineri după-amiaza, în jurul orei locale 14.00. Un purtător de cuvânt al Poliţiei din statul Victoria, Stuart Bateson, a anunţat că un bărbat „a intrat în mod intenţionat în pietoni”, precizând că atacul are legătură cu o înjunghiere petrecută cu puțin timp înainte. Bateson a mai adăugat că incidentul de la Melbourne nu pare să fie unul de factură teroristă și a dat asigurări că nu mai există pericole la adresa publicului, dar a îndemnat lumea să evite deocamdată zona.

Car rams into pedestrians in #Melbourne #cbd pic.twitter.com/wc5Q1lT1NK

“Era atât de mult zgomot şi haos, apoi, brusc, poliţie peste tot şi trupuri întinse peste tot pe jos”, a povestit un martor

Martori au spus că au auzit focuri de armă înainte ca bărbatul să fie arestat, dar informaţia nu a fost confirmată. Serviciul de Ambulanţă din statul Victoria a anunțat că mai multe persoane rănite sunt în stare gravă.

WATCH: Your news NOW! Here's @HughRiminton with our #TenNews online bulletin. Full details at 5pm on TEN pic.twitter.com/hMjeXtbaS2

— TEN Eyewitness News (@channeltennews) January 20, 2017