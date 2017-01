Obama, mesaj emoționant pentru soția lui, Michelle, de ziua ei

Prima doamnă, Michelle Obama, a împlinit marți vârsta de 53 de ani, iar Obama a profitat de ocazie pentru a-i face o nouă declarație de dragoste.

„Pentru fata din partea de Sud care a preluat un rol pe care nu l-a cerut și l-a personalizat: La mulți ani, Michelle. Te iubesc”, a scris Obama pe contul lui de facebook, luând un fragment din discursul său de adio.

To the girl from the South Side who took on a role she didn't ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn

— President Obama (@POTUS) January 17, 2017