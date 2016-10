PPAP Pen Pineapple Apple Pen este, fără doar și poate, viralul anului 2016. O melodie scurtă, cu versuri mai mult decât puerile, amuză oameni din toată lumea și este considerat noul Gangnam Style.

Cântecelul PPAP Pen Pineapple Apple Pen a stârnit zâmbete în toată lumea și are un ritm care te face să-l asculți obsesiv, deși toate versurile din el sunt: ”Am un pix. Am un măr. Măr-pix. Am un pix. Am un ananas. Ananas-pix. Măr-pix. Ananas-pix. Pix – ananas – măr – pix”. Atât.

Interpretul este comicul japonez Daimaou Kosaka, ce joacă rolul unui personaj celebru, Piko-Taro. Melodia a fost postată pentru prima dată de Justin Bieber, pe contul de Twitter, unde a scris că acesta este clipul său preferat de pe internet. De aici și până la succesul mondial nu a mai fost decât un pas. PPAP Pen Pineapple Apple Pen a ajuns la nu mai puțin de 78.556.575 de vizionări pe Youtube, în doar două săptămâni de la publicare.



PPAP Pen Pineapple Apple Pen se apropie de un alt succes, Gangnam Style

Piesa „Gangnam Style” a făcut furori în întreaga lume şi interpretul ei, sud-coreeanul Psy, s-a îmbogăţit peste noapte. Psy a câştigat mult mai mulţi bani de pe urma contractelor încheiate cu firme celebre, iar cifrele sunt fabuloase. Aceste contracte i-au adus sud-coreeanului 2,9 milioane de dolari, iar suma totală câştigată anul acesta trece de 8 milioane de euro.

Videoclipul, „Gangnam style”, lansat pe 15 iulie 2012, a devenit cel mai vizionat clip sud-coreean din toate timpurile, de pe Youtube. Piesa are acum 2.659.143.533 de vizionări.

Deşi puţin înţeleg versurile melodiei, piesa este o parodie la stilul de viata din cel mai bogat cartier din Seul, Gangnam.

Nyan Cat, un alt ”hit” inedit

Nyan Cat este un clip publicat pe Youtube în urmă cu mai mulți ani, în care apare o animație cu o pisică și un curcubeu, pe o melodie ce durează până la 10 ore în unele variante. Varianta originală a strâns până acum peste 130.000.000 vizionări de Youtube.