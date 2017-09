O americancă a scris istorie după ce a devenit prima femeie ofițer de infanterie în Marina Statelor Unite, scrie BBC News. Locotenentul care dorește să rămână anonimă a devenit prima femeie din istorie care a absolvit cursurile Corpului marinei.

Locotenentul, care vrea să-și păstreze identitatea privată, a absolvit luni, la Quantico, Virginia, antrenamentul extrem de dificil necesar pentru a deveni ofițer de infanterie.

În curând ea va fi însărcinată să conducă un pluton de 40 de soldați.

Comandantul Corpului Marinei, generalul Robert Neller, a postat o imagine a femeii, spunând că este „mândru de acest ofițer și ceilalți colegi ai ei”.

Today, the first female Marine graduated from Infantry Officer Course.

Ooh-rah to the future infantry leaders. pic.twitter.com/iL1a8jsDsR

— U.S. Marines (@USMC) September 25, 2017