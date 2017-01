Primele imagini cu românca, salvată de sub dărâmăturile hotelului, distrus de avalanșă

La Repubblica a publicat primele imagini de la salvarea româncei Adriana Vrânceanu și a copiilor ei. Imediat după ce a fost scoasă de sub ruine, femeia le-a indicat salvatorilor unde o găsesc pe fiica ei.

Aceasta pare nevătămată și lucidă, reușind să vorbească cu echipele de salvare. „Mergeți în camera cealaltă, acolo este fiica mea”, a spus românca. Jurnaliștii italieni scriu că și băiatul este tot fiul româncei, Gianfilippo, în vârstă de opt ani, și al italianului Giampiero Pareta, supraviețuitorul care a alertat autoritățile.

Femeia și cei doi copii ai ei au supraviețuit 43 de ore sub dărâmături și au fost salvați printre primii dintre supraviețuitorii găsiți în viață. Băiatul pare din imagini și el nevătămat, însă se pare că fetița este în stare mai gravă.

Italianul Giampiero, care se află internat în spital,a fost informat că familia lui trăiește, însă încă nu i-a văzut deocamndat pe aceștia. „Toți patru se recuperează acum”, a declarat șeful echipei de salvare.

Hotelul Rigopiano din munții Gran Sasso, în regiunea Abruzzo a fost îngropat de o avalanșă în noaptea de miercuri spre joi. Echipele de intervenție susțin că sunt prinși acolo cel puțin 30 de oameni, iar situația este disperată, pentru că nici unul nu strigă după ajutor, ceea ce înseamnă că ar putea fi morți deja.

„Avalanșa a fost imensă. În hotel sunt prinși 30 de oameni. Am strigat la ei, însă nimeni nu răspunde”, a spus un salvator. „Sunt așa mulți morți”, a spus și un salvamontist.

Bărbatul a declarat medicilor că a reușit să se salveze pentru că ieșise la mașină să ia ceva din ea. „Soția și cei doi copii ai mei sunt sub dărâmături. Îmi fac griji pentru ei. A venit avalanșa și totul a fost acoperit de zăpadă, însă am reușit să ies. Mașina nu a fost îngropată sub nămeți, așa că am așteptat sosirea echipelor de salvare”, a spus bărbatul, care se pare că el a fost și cel care a alertat autoritățile.