“S-a căsătorit” cu stația de tren pe care o iubește de 36 de ani. Cum întrețin relații sexuale

Carol Santa Fe pare, la prima vedere, o femeie obișnuită. Însă, ea are o pasiune neobișnuită pentru lucrurile neanimate. Pentru ea, atracția față de obiecte nu reprezintă o formă de nebunie, ci este ”ca și cum ar fi bisexuală sau lesbiană”.

În urmă cu un an și jumătate, femeia, acum în vârstă de 45 de ani, ”s-a căsătorit” cu stația de tren de care este îndrăgostită de 36 de ani și cu care, spune ea, întreține relații sexuale în gând. În fiecare zi, Carol Santa Fe, care lucrează ca ajutor de voluntar, în San Diego, călătorește 45 de minute cu autobuzul ca să ajungă la stația de tren Santa Fe din California și să petreacă timp alături de aceasta. Americana a botezat stația de tren cu numele Daidra și spune că aceasta este soția sa. Aniversarea unui an de la ”căsătorie” a avut loc în 2016, de Crăciun, potrivit The Mirror. ”Nu am început o relație până în 2011, dar eram îndrăgostită de stație de când eram doar o copilă. Când ne-am căsătorit, am stat acolo în fața ei și i-am spus că o iau să-mi fie parteneră. A fost cea mai fericită zi din viața noastră”, a declarat Carol Santa Fe.

