Scrisoarea-testament a unei mame către fiica sa de 13 ani

„Sfaturi pentru fiica mea de 13 ani. A se deschide după moartea mea” – așa se numește scrisoarea pe care o mama și jurnalistă, pe nume Caitlin Moran, i-a lăsat-o fiicei sale adolescente înainte să moară. Scrisoarea a fost publicată în „The Times” și a devenit virală în câteva ore.

„Dragă Lizzie,

Eu am murit. Pur și simplu, așa a fost să fie. Sper că înmormântarea mea a trecut fără probleme și că tatăl tău a cântatpiesa „Don’t stop me now” a trupei Queen. Sper că toată lumea a cântat și nu au uitat să își lipească mustăți, așa cum am rugat eu. Am scris asta în „Dorințele pentru înmormântare” care stau lipite pe frigider.

Iată câteva lucruri pe care le-am aflat din experiența mea și care, posibil, îți vor fi de ajutor și ție pe viitor. Lista nu este completă, dar pentru început, este suficientă. În afară de asta, ți-am lăsat o grămadă de bani pentru asigurare, așa că poți intra chiar acum pe eBay și să îți alegi o grămadă de rochii vintage, pe care le iubești atât de mult. Ești atât de frumoasă când le porți! Ești frumoasă mereu.

Fii mereu un om bun! Pur și simplu promite-mi că vei străluci neîncetat ca o lampă care aruncă lumină în toate colțurile. Oamenii vor vrea să se apropie de tine pentru a se simți fericiți și pentru a citi ce se ascunde în razele tale. Vei străluci într-o lume a întunericului, a realităților care se schimbă și asta te va apăra de frică în legătură cu alții, care îți spun să fii „cool și la modă”, „cu mai mult succes decât alții” sau „slabă”.

