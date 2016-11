Johanna Watkins, o tânără de 29 de ani din SUA, trăiește clipe de coșmar. Aceasta suferă de o boală extrem de rară care o face alergică la sute de lucruri și chiar și la soțul ei.

De un an de zile, femeia trăiește izolată într-o cameră special amenajată de soțul ei ca o „zonă sigură”, iar de câte ori iese de acolo, corpul ei practic este atacat de alergii. Geamurile sunt sigilate și toată camera este acoperită cu plastic. Nu există nici o lumină solară și sunt puse purificatoare peste tot. Johanna este alergică la alimente, substanțe chimice, la soare, la praf și la sute de alte lucruri. De asemenea, ea este alergică și la mirosul pe care îl au în general oamenii, chiar și la cel al soțului ei.

Soțul ei e disperat și nu știe ce să mai facă să o ajute. El a povestit pentru presa locală că nu poate nici măcar să o îmbrățișeze fără să o rănească. „Nu mă pot apropia prea mult de ea. Nu pot să o strâng în brațe în siguranță. Nu pot să o îmbrățișez fără să o rănesc. E foarte dureros”, spune acesta.

Johanna și-a întâlnit soțul, pe nume Scott, în urmă cu cinci ani, la Academia Hope din Minneapolis, Minnesota, unde erau amândoi profesori. S-au căsătorit în 2013 și au început să-și facă planuri mari de viitor, dorindu-și să devină părinți. Însă, după doar doi ani de mariaj, problemele tinerei cu alergiile de care a suferit toată viața, s-au înrăutățit considerabil. La început a crezut că este vorba doar de alergia la mâncare și și-au schimbat dieta zilnică, însă acest lucru nu a ajutat-o deloc, ea fiind diagnosticată cu mastocitoza sistemică sau sindromul de activare a celulei mast, o boală gentică rară din cauza căreia corpul dezvoltă reacții anafilactice periculoase la aproape orice lucru. Din nefericire, această boală a fost descoperită abia în urmă cu nouă ani și se știu foarte puține lucruri despre ea.

Astfel, în timp ce ea locuiește în camera de la etaj, soțul ei e nevoit să stea într-o cameră de la parterul casei lor. Singurele dăți în care Johanna iese din cameră sunt momentele în care este nevoită să meargă la doctori. Purtând o mască pe față, ea este scoasă de Scott din cameră și dusă rapid la mașină, iar apoi conduce repede până la spital. Deși se întorc acasă doar în câteva minute, când ajunge înapoi Johanna este epuizată și se simte ca și cum trupul ei ar fi fost atacat.

„De îndată ce ușa se deschide, pot simți cum corpul meu se simte atacat. Simt ca și cum corpul meu poartă un război cu el însuși. Gâtul mi se usucă automat. Mă simt ca Darth Vader”, a spus Johanna.

Deocamdată trupul Johannei nu a reacționat la nici un tratament și nici la chimioterapie, iar simptomele ei încep să se înrăutățească. Ea mai poate să mănânce doar 15 alimente, în rest este alergică la toate.

Tânăra a povestit că a descoperit că are alergie și la soțul ei, în luna ianuarie când acesta a încercat să o tundă. „A venit acasă, a făcut duș de mai multe ori, și-a pus o mască și haine speciale pe care le folosim în camera mea. La doar după minute după ce a intrat în cameră am făcut anafilaxie.În acel moment, ne-am dat seama că am devenit alergică și la soțul meu. Au trecut deja câteva luni de atunci, dar tot ni se pare foarte trist”, a povestit Johanna.