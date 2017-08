Președintele Donald Trump spune că SUA este pregătită pentru un eventual atac din partea Coreei de Nord, amplificând prin declarația sa conflictul isbucnit în ultimele zile, scrie BBC News.

Într-o postate pe contul său de Twitter, președintle Donald Trump scrie că ”Soluțiile militare sunt pe deplin pregătite, blocate și încărcate, în cazul în care Coreea de Nord ar acționa neînțelept. Sperăm că Kim Jong Un va găsi o altă cale!”.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017