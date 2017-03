Trump îl acuză pe Obama că i-a pus telefoanele „sub ascultare” înainte de alegerile prezidențiale

Donald Trump a iscat un nou scandal în SUA după ce l-a acuzat sâmbtă pe fostul lider de la Casa Albă, Barcka Obama, într-o serie de postări pe Twitter, că i-ar fi pus telefoanele sub ascultare înainte de alegerile prezidențiale din 8 noiembrie.

Trump nu a oferit mai multe detalii sau dovezi în privința acestor acuzații, însă el i-a reproșat predecesorului său că este „o persoană răufăcătoare (sau bolnavă)”.

„Execrabil! Am descoperit că președintele Obama mi-a pus sub ascultare liniile telefonice în Trump Tower încă înainte de victoria mea”, a notat Trump.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 martie 2017

„Este un lucru mercantil”, a comentat el, făcând o paralelă cu urmărirea militanților și simpatizanților comuniști din SUA în anii 1950.

Donald Trump a făcut o paralelă și cu scandalul Watergate, de spionaj politic care a dus în 1974 la demisia lui Richard Nixon, pe atunci președinte al țării.

Excentricul miliardar a lăsat chiar de înțeles că se gândește să-l dea în judecată pe Obama pentru că i-a ascultat telefoanele în luna octombrie. „Fac pariu că un avocat bun ar face un caz grozav din acest lucru”, a scris Trump.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 martie 2017

În urmă cu o săptămână, Donald Trump a declarat că el este convins că fostul președinte american, Barack Obama, se află și în spatele scurgerilor de informații compromițătoare la adresa administrației sale.